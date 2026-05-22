Концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас с видеофиксацией

Концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров, передает ТАСС. Изделие журналистам продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.

Он разработан по итогам работы на театре специальной военной операции и реализует все самые последние задачи, которые перед нами ставит заказчик, — отметил Лушников.

В концерне отметили, что ключевые отличия нового комплекса — наличие оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, а также более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Изделие оснащено системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

Ранее сообщалось, что «Калашников» успешно получил экспортные паспорта на новые перспективные модификации своих автоматов АК-12 и АК-15. Как сообщил генеральный директор компании Алан Лушников, данный шаг официально открывает для оружейного холдинга возможность начать поставки указанных современных образцов стрелкового оружия зарубежным заказчикам.