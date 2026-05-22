Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:54

Концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас с видеофиксацией

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров, передает ТАСС. Изделие журналистам продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.

Он разработан по итогам работы на театре специальной военной операции и реализует все самые последние задачи, которые перед нами ставит заказчик, — отметил Лушников.

В концерне отметили, что ключевые отличия нового комплекса — наличие оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, а также более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Изделие оснащено системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

Ранее сообщалось, что «Калашников» успешно получил экспортные паспорта на новые перспективные модификации своих автоматов АК-12 и АК-15. Как сообщил генеральный директор компании Алан Лушников, данный шаг официально открывает для оружейного холдинга возможность начать поставки указанных современных образцов стрелкового оружия зарубежным заказчикам.

Общество
Калашников
боеприпасы
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Лавров раскрыл, какое качество позволяет быть всегда в боевой готовности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.