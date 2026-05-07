Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве адвоката Александра Карабанова стал победитель «Танцев со звездами» учредитель компании «Интертехника» Алексей Леденев, которого обвинили в поставках бракованных деталей концерну «Калашников», передает ТАСС. По словам источника, Леденев рассчитывал с помощью юриста избежать привлечения к ответственности.

Леденеву предъявлено обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). <...> Карабанов убедил бизнесмена заплатить деньги за то, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности, — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, адвокат получил от предпринимателя 2 млн рублей. При этом, как уточнили в пресс-службе управления СК РФ по Москве, фактически Карабанов не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел возможности повлиять на результаты расследования.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд арестовал Карабанова. Мужчина на протяжении 10 лет работал в следственных органах МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции.