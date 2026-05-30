Путин продлил до 31 августа временный порядок оформления товаров из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин продлил до 31 августа временный порядок оформления и маркировки некоторых ввезенных из ЕАЭС импортных товаров, что следует из опубликованного на портале правовой информации указа. В документе указано, что речь идет о внесении изменений в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ», устанавливающий временный порядок оформления и маркировки некоторых импортных товаров, ввезенных через страны Евразийского экономического союза.

Внести <…> изменения, заменив в пункт 1 слова «до 31 мая 2026 г. включительно» словами «до 31 августа 2026 г. включительно», — говорится в тексте.

Ранее данные грузинской статслужбы показали, что Россия в апреле почти вплотную приблизилась к отметке в $7 млн (500 млн рублей) по закупкам орехов из Грузии. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений с 2009 года. За месяц российские фирмы ввезли упаковок с арахисом, миндалем и другими орехами на $6,8 млн, тогда как в прошлом году было потрачено $4,1 млн (300 млн рублей).

До этого стало известно, что сокращение параллельного импорта на ряд товаров сузит ассортимент и сместит спрос покупателей с одних брендов на другие. Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов уточнил, что об этом предупреждали еще в ноябре 2025 года.