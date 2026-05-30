ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 19:03

Путин продлил до 31 августа временный порядок оформления товаров из ЕАЭС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин продлил до 31 августа временный порядок оформления и маркировки некоторых ввезенных из ЕАЭС импортных товаров, что следует из опубликованного на портале правовой информации указа. В документе указано, что речь идет о внесении изменений в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ», устанавливающий временный порядок оформления и маркировки некоторых импортных товаров, ввезенных через страны Евразийского экономического союза.

Внести <…> изменения, заменив в пункт 1 слова «до 31 мая 2026 г. включительно» словами «до 31 августа 2026 г. включительно», — говорится в тексте.

Ранее данные грузинской статслужбы показали, что Россия в апреле почти вплотную приблизилась к отметке в $7 млн (500 млн рублей) по закупкам орехов из Грузии. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений с 2009 года. За месяц российские фирмы ввезли упаковок с арахисом, миндалем и другими орехами на $6,8 млн, тогда как в прошлом году было потрачено $4,1 млн (300 млн рублей).

До этого стало известно, что сокращение параллельного импорта на ряд товаров сузит ассортимент и сместит спрос покупателей с одних брендов на другие. Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов уточнил, что об этом предупреждали еще в ноябре 2025 года.

Общество
Владимир Путин
ЕАЭС
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.