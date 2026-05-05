Россиянам раскрыли, как сокращение параллельного импорта отразится на рынке

Сокращение параллельного импорта на ряд товаров сузит ассортимент и сместит спрос покупателей с одних брендов на другие, заявил в беседе с Hi-Tech Mail директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, об этом предупреждали еще в ноябре 2025 года, так что у участников рынка было время для подготовки к изменениям.

В целом запрет импорта ряда товаров, конечно, в итоге сузит ассортимент и сместит спрос в сторону допущенных к импорту брендов. Также это усилит позиции трансграничной электронной торговли и, соответственно, негативно скажется на конкурентной ситуации в части российской розничной торговли и снизит бюджетные поступления в виде НДС, — подчеркнул Гуськов.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что исключение части компьютерных комплектующих, ноутбуков, накопителей и другой техники не отразится на ассортименте российского рынка. По данным ведомства, отечественные производители уже предоставляют свои аналоги.