05 мая 2026 в 15:30

Россиянам раскрыли, как сокращение параллельного импорта отразится на рынке

Эксперт РАТЭК Гуськов: урезание параллельного импорта сузит ассортимент товаров

Сокращение параллельного импорта на ряд товаров сузит ассортимент и сместит спрос покупателей с одних брендов на другие, заявил в беседе с Hi-Tech Mail директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, об этом предупреждали еще в ноябре 2025 года, так что у участников рынка было время для подготовки к изменениям.

В целом запрет импорта ряда товаров, конечно, в итоге сузит ассортимент и сместит спрос в сторону допущенных к импорту брендов. Также это усилит позиции трансграничной электронной торговли и, соответственно, негативно скажется на конкурентной ситуации в части российской розничной торговли и снизит бюджетные поступления в виде НДС, — подчеркнул Гуськов.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что исключение части компьютерных комплектующих, ноутбуков, накопителей и другой техники не отразится на ассортименте российского рынка. По данным ведомства, отечественные производители уже предоставляют свои аналоги.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
