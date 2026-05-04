04 мая 2026 в 16:23

В Минпромторге высказались об исключении ряда ПК из параллельного импорта

Минпромторг: исключение ряда ПК из параллельного импорта не отразится на рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исключение части компьютерных комплектующих, ноутбуков, накопителей и другой техники не отразится на ассортименте российского рынка, заявили в Минпромторге РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, отечественные производители уже предоставляют свои аналоги.

Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня параллельного импорта, представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций — компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД — из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент, — говорится в заявлении.

Из перечня разрешенных к ввозу в рамках параллельного импорта, в частности, исключили компьютеры Acer, Asus, HP, Intel и Samsung. В министерстве уверены, что эти позиции успешно замещаются российскими аналогами.

Ранее Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
