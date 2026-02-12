Крупный немецкий концерн запретил китайским дилерам поставлять авто в РФ BMW потребовал от китайского подразделения не поставлять авто в Россию

Немецкий автоконцерн BMW предписал своему китайскому подразделению категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию, сообщает Reuters. В компании подчеркнули, что попадание машин в Россию по параллельному импорту происходит вне ее сферы влияния и прямо против ее воли.

По данным агентства «Автостат», объемы экспортируемых из Китая в Россию автомобилей западных и японских марок исчисляются тысячами и последовательно растут. С 2023 года количество таких машин увеличилось более чем вдвое, сейчас на них приходится почти половина продаж в России среди марок, затронутых санкциями.

Российские дилеры, в частности во Владивостоке, закупают такие автомобили поштучно у продавцов в Китае для выполнения частных заказов. Среди иностранных марок, исключая китайские, в 2025 году в России чаще всего регистрировали Toyota (22%), далее следуют BMW (13%), Kia (8%), Mercedes-Benz и Hyundai (по 7%).

Ранее автоэксперт Антон Шапарин заявил, что около 10 китайских автобрендов могут покинуть российский рынок. В зону риска попали Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta и другие. Причиной названы крупные убытки после повышения утильсбора с 1 января 2026 года, а также проигранная конкуренция брендам Geely, Haval и Chery.