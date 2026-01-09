Атака США на Венесуэлу
Минпромторг прогнозирует постепенное сокращение параллельного импорта

Антон Алиханов Антон Алиханов Фото: Владимир Гердо/POOL/РИА Новости
Объем параллельного импорта в России продолжит сокращаться в 2026 году, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он также сообщил, что перечень товаров для параллельного ввоза регулярно пересматривается. По словам министра, сокращение по отдельным позициям будет происходить по мере появления на рынке российских аналогов, а также товаров из дружественных стран, пишет ТАСС.

Что касается 2026 года, мы прогнозируем дальнейшее снижение объемов параллельного импорта. Важнейшей задачей министерства является последовательное замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран, — заявил министр.

Ранее Министерство промышленности и торговли России заявило, что занимается реформированием системы параллельного импорта и пересмотром списка товаров, которые разрешено ввозить без одобрения правообладателя. Там пояснили, что новый подход может расширить возможности применения этого специального режима.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер в беседе с NEWS.ru заявил, что любые изменения в системе параллельного импорта не должны негативно отражаться на обычных потребителях. По его мнению, граждане должны сохранить привычные для них условия даже в случае возможного сужения рынка.

