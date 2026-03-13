Украина понесла гигантские потери из-за филигранной работы ПВО России ВС России сбили две ракеты Storm Shadow и 33 снаряда системы HIMARS

Средства ПВО России сбили за неделю две ракеты Storm Shadow, а также 33 снаряда системы HIMARS, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также ВС РФ ликвидировали 2 650 украинских БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил электроподстанцию ВСУ в городе Славянске Донецкой Народной Республики. Начальник расчета БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Каспер рассказал, что удар был нанесен с расстояния 60 километров. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.