Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:05

Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»

Фигурант дела об оправдании теракта в «Крокусе» получил шесть лет колонии

23.03.2024, «Крокус Сити Холл» 23.03.2024, «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» к шести годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ, рассказал собеседник агентства.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, причем первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима, уточнил источник. По его словам, фигурант опубликовал в мессенджере Telegram ряд сообщений, в которых оправдывал действия террористов, напавших на посетителей концертного зала в марте 2024 года. Силовики задержали мужчину в ноябре 2025 года.

В четверг, 12 марта, 2-й Западный окружной военный суд огласил приговоры террористам и соучастникам нападения на «Крокус Сити Холл». Большинство осужденных приговорены к пожизненному лишению свободы. Лидер группировки Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Как установило следствие, именно Фаридуни был главарем террористической группы, на которого вышли зарубежные кураторы. Вербовка и координация преступника осуществлялись, когда он находился на территории Турции.

Россия
суды
Крокус Сити Холл
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.