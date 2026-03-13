Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе» Фигурант дела об оправдании теракта в «Крокусе» получил шесть лет колонии

Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» к шести годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ, рассказал собеседник агентства.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, причем первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима, уточнил источник. По его словам, фигурант опубликовал в мессенджере Telegram ряд сообщений, в которых оправдывал действия террористов, напавших на посетителей концертного зала в марте 2024 года. Силовики задержали мужчину в ноябре 2025 года.

В четверг, 12 марта, 2-й Западный окружной военный суд огласил приговоры террористам и соучастникам нападения на «Крокус Сити Холл». Большинство осужденных приговорены к пожизненному лишению свободы. Лидер группировки Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Как установило следствие, именно Фаридуни был главарем террористической группы, на которого вышли зарубежные кураторы. Вербовка и координация преступника осуществлялись, когда он находился на территории Турции.