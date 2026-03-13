Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:04

Политолог объяснил, продолжится ли блокада Ормузского пролива

Политолог Мингалев: Ормузский пролив откроют при высылке послов США и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ормузский пролив откроют для стран, которые согласятся выслать послов США и Израиля, напомнил argumenti.ru политолог Вадим Мингалев. Он отметил, что цены на нефть также могут вырасти.

Политолог подчеркнул, что немногие страны решатся выслать послов США. По его мнению, на такой шаг не пойдет даже Китай.

Мингалев также отметил, что Международное энергетическое агентство согласовало высвобождение нефти из резервов в объеме 400 млн баррелей. По его словам, сейчас США готовятся к сопровождению танкеров через Ормузский пролив.

Ранее военный аналитик Эрл Расмуссен рассказал, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. По его мнению, без радикальных мер со стороны США контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.

Иран
США
Ормузский пролив
послы
