Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:00

Ученые нашли неожиданное средство против боли в суставах

Nutrients: добавка с инулином способна уменьшать боль при остеоартрите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученые обнаружили, что улучшение состояния кишечника может снижать боль при остеоартрите, сообщается в исследовании Ноттингемского университета, опубликованном в журнале Nutrients. Британские специалисты выяснили, что добавка с пребиотиком инулином уменьшает боль в колене и улучшает физические функции.

В шестинедельном исследовании участвовали 117 взрослых с остеоартритом коленного сустава. Их разделили на четыре группы: одна получала инулин, вторая занималась цифровой физиотерапией, третья совмещала оба подхода, четвертая принимала плацебо. Оказалось, что ежедневный прием инулина снижал боль и улучшал силу хвата — показатель общей физической формы.

Инулин служит пищей для полезных бактерий кишечника, пояснили ученые. Под их действием образуются вещества, влияющие на воспаление и восприятие боли. У участников также повышался уровень гормона GLP-1, связанного с регуляцией боли и состоянием мышц.

Исследование показало высокую приверженность лечению: из группы с инулином выбыло всего 3,6%, а из группы физиотерапии — 21%. Ученые считают, что простая добавка может стать удобным дополнением к лечению артрита.

Ранее травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, что ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит. По его словам, некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, поскольку антитела, вырабатываемые организмом для защиты, могут ошибочно атаковать ткани суставов.

ученые
Лекартства
боли
суставы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму Зеленского сравнили с обыкновенным фашистом
Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.