Ученые нашли неожиданное средство против боли в суставах

Ученые обнаружили, что улучшение состояния кишечника может снижать боль при остеоартрите, сообщается в исследовании Ноттингемского университета, опубликованном в журнале Nutrients. Британские специалисты выяснили, что добавка с пребиотиком инулином уменьшает боль в колене и улучшает физические функции.

В шестинедельном исследовании участвовали 117 взрослых с остеоартритом коленного сустава. Их разделили на четыре группы: одна получала инулин, вторая занималась цифровой физиотерапией, третья совмещала оба подхода, четвертая принимала плацебо. Оказалось, что ежедневный прием инулина снижал боль и улучшал силу хвата — показатель общей физической формы.

Инулин служит пищей для полезных бактерий кишечника, пояснили ученые. Под их действием образуются вещества, влияющие на воспаление и восприятие боли. У участников также повышался уровень гормона GLP-1, связанного с регуляцией боли и состоянием мышц.

Исследование показало высокую приверженность лечению: из группы с инулином выбыло всего 3,6%, а из группы физиотерапии — 21%. Ученые считают, что простая добавка может стать удобным дополнением к лечению артрита.

Ранее травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, что ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит. По его словам, некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, поскольку антитела, вырабатываемые организмом для защиты, могут ошибочно атаковать ткани суставов.