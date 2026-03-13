13 марта 2026 в 17:09

Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей

В Свердловской области хаски покусала двух детей после нападения на хозяина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В поселке Светлый Свердловской области собака породы хаски напала на двух малолетних детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, ранее в тот же день животное искусало своего хозяина — мужчина был госпитализирован.

Инцидент произошел 13 марта около 15:30 по местному времени (13:30 мск) на улице Рабочей. Хаски набросилась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку.

Бригада скорой помощи экстренно доставила детей в больницу. Медики диагностировали у них укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны волосистой части головы.

По факту нападения организована доследственная проверка. Прокуратура также сообщила, что по желанию законных представителей пострадавших детей будет рассмотрен вопрос о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре бездомный пес, обосновавшийся у кинотеатра «Болгария» на улице Ставропольской, на протяжении полугода держит в страхе местных жителей и не поддается отлову. Собака регулярно нападает на прохожих, в том числе на школьников, и уже успела искусать нескольких человек.

