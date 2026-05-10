Истощенная хаски вернулась к хозяевам спустя десятилетие

People: потерянная собака вернулась к хозяевам через 12 лет благодаря чипу

Собака вернулась к своей семье спустя 12 лет после загадочного исчезновения в США, сообщает издание People. По данным офиса шерифа округа Эрнандо во Флориде, 13-летнюю хаски по кличке Сьерра обнаружили в Бруксвилле в крайне тяжелом состоянии. Животное выглядело истощенным и с трудом передвигалось, однако при осмотре ветеринары обнаружили под кожей микрочип.

Последний раз хозяин видел свою любимицу в Нью-Мексико и уже давно потерял надежду на встречу. За годы Сьерра преодолела внушительное расстояние примерно в 2253 километра, оказавшись на другом конце страны. Специалисты офиса шерифа подчеркнули, что именно микрочип дал собаке второй шанс и помог вернуть ее владельцам.

После прохождения курса лечения Сьерру благополучно перевезли в Техас к законным владельцам. Сейчас пожилая хаски постепенно восстанавливает силы и привыкает к домашнему уюту, который она потеряла еще щенком. Эта трогательная история воссоединения стала возможной благодаря бдительности зоозащитников и ответственности хозяев, чипировавших питомца много лет назад.

Ранее альпинист спас белого самоеда по кличке Ума, которого хозяйка оставила на запертом балконе. Инцидент случился в одном из домов Санкт-Петербурга. Владелицу питомца нашли в интернете, она долго не выходила на связь. По словам ветеринаров, Ума был истощен, но его состояние не критично.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

