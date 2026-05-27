Эпилепсия у животных: как помочь собаке или кошке, к какому врачу идти

Эпилепсия у животных: как помочь собаке или кошке, к какому врачу идти

Эпилепсия у животных: как помочь собаке или кошке, к какому врачу идти

Когда любимый питомец внезапно падает на бок и начинает биться в судорогах, большинство владельцев испытывает сильнейший страх и растерянность. Чаще всего причиной приступа оказывается эпилепсия. Это одно из самых распространенных неврологических заболеваний у животных, а также серьезный и страшный диагноз. Но при правильном, ответственном подходе он перестает быть приговором! О том, как распознать недуг, какие обследования при эпилепсии питомца надо пройти и что категорически нельзя делать, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое эпилепсия у животных: виды и причины

Эпилепсия — это хроническая неврологическая болезнь, при которой характерны повторяющиеся, непровоцируемые судорожные приступы. Это одно из самых распространенных расстройств центральной нервной системы у домашних питомцев. По статистике, симптомы эпилепсии наблюдаются примерно у 0,5–0,8% собак. У кошек данная патология встречается реже — от нее страдает около 0,3% популяции.

В ветеринарной неврологии принято разделять эпилепсию на три основные категории.

Идиопатическая (первичная) эпилепсия — это наследственно обусловленное заболевание, при котором отсутствуют структурные изменения в головном мозге. Она диагностируется методом исключения, когда все доступные методы диагностики не выявляют органической патологии. У собак идиопатическая форма чаще всего дебютирует в возрасте от шести месяцев до шести лет, у кошек — от одного года до восьми лет.

Симптоматическая (вторичная) эпилепсия — это ответ на выявленное структурное поражение головного мозга. Истоками недуга могут служить опухоли (менингиомы, глиомы), сосудистые аномалии, отзвуки черепно-мозговых травм, процессы воспаления (менингоэнцефалиты), а также кисты и аномалии развития.

Реактивные судороги возникают как ответная реакция на метаболические нарушения или токсический удар, при этом головной мозг структурно не поврежден. В перечень таких состояний входят гипогликемия (резкое снижение уровня сахара в крови), гипокальциемия, печеночная энцефалопатия, почечная недостаточность, а также отравления тяжелыми металлами, свинцом, антифризом или некоторыми лекарственными препаратами.

Что такое эпилепсия у животных: виды и причины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы приступа: как распознать эпилептический припадок

Эпилептический припадок у животных — это динамический процесс, который проходит через несколько последовательных стадий, хотя у разных особей они могут быть выражены по-разному.

Аура — это период, предшествующий судорогам, который может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Хозяин может распознать беспокойство питомца, его стремление спрятаться, пристальный взгляд в одну точку, необычное поведение (многократное сглатывание, вылизывание губ, попытки поймать несуществующую муху). Некоторые животные, наоборот, становятся необычно ласковыми и ищут контакта с хозяином.

Иктальная фаза — это непосредственно судорожный припадок. При генерализованных тонико-клонических судорогах животное теряет сознание и падает на бок. Характерны следующие проявления:

вытягивание конечностей (тоническая фаза), сменяющееся ритмичными толчкообразными сокращениями мышц (клоническая фаза);

запрокидывание головы;

жевательные движения челюстями;

обильное слюнотечение (иногда с примесью крови из-за прикусывания языка или щеки);

непроизвольные мочеиспускание и дефекация.

Глаза при этом широко открыты, зрачки расширены, реакции на внешние раздражители не проявляются.

У некоторых животных встречаются фокальные (парциальные) приступы — припадки с сохранением сознания. Проявления таких приступов включают:

подергивание одной группы мышц (например, мимических мышц морды или мышц одной конечности);

стереотипные движения;

необъяснимый страх или агрессию.

Важно понимать, что далеко не каждое двигательное возбуждение является эпилепсией. Необходима дифференциальная диагностика с вестибулярными нарушениями, синкопальными состояниями (обмороками) и поведенческими расстройствами.

Постиктальная фаза наступает после прекращения судорог. Зверь выглядит потерянным, может не узнавать хозяина, испытывать временную слепоту, совершать бесцельные круговые движения («манежное хождение»). Питомец часто выглядит испуганным или, напротив, проявляет нехарактерные для него беспокойство и агрессию. Данная фаза продолжается от нескольких минут до 24–48 часов.

Как распознать эпилептический припадок Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Особого внимания заслуживают состояния, требующие неотложной помощи: кластерные приступы (два и более припадков за сутки) и эпилептический статус, при котором судороги продолжаются более пяти минут или следуют один за другим без возвращения в сознание. Эти состояния угрожают жизни питомца из-за риска гипертермии, отека мозга и системных метаболических нарушений.

Что делать во время приступа: первая помощь питомцу

Когда у питомца начинается припадок, главная задача владельца — обеспечить четверолапому другу безопасность и свести к минимуму риск травм. Ответы на вопрос, что делать при приступе эпилепсии у кошек и у собак, во многом схожи, хотя есть и видовые особенности.

В первую очередь необходимо убрать из зоны досягаемости все предметы, о которые животное может удариться или пораниться, — мебель с острыми углами, тяжелые предметы, стекла. Если питомец находится на возвышении (диван, кровать, лестница), аккуратно подложите под него подушку или свернутое одеяло, но не пытайтесь переносить его во время активных судорог — это опасно и для вас, и для животного. Приглушите свет и звуки, чтобы уменьшить сенсорную стимуляцию.

Что делать при приступе эпилепсии у кошек? Принципиальное отличие от собак в данном случае — местонахождение питомца. Если кошка сидит высоко над полом (на когтеточке или подоконнике), постарайтесь оградить ее от края, но не берите на руки, если это провоцирует усиление судорог.

Засеките время начала припадка — это предельно нужная информация для ветврача. Если возможно, запишите происходящее на видео, держа телефон на безопасном расстоянии, чтобы ветеринарный невролог мог оценить тип и характер судорог. Следите за тем, какие группы мышц вовлечены, симметричны ли подергивания, реагирует ли зрачок на свет.

Как только судороги прекратились:

переместите животное в тихое, затемненное место с комфортной температурой;

обеспечьте доступ к свежей воде, но не принуждайте зверя пить насильно;

оставайтесь рядом, разговаривайте спокойным, тихим голосом, но не трогайте питомца без необходимости — в состоянии постприступной дезориентации даже ласковое животное может укусить или поцарапать от испуга.

Пищу можно предложить не раньше чем через час-два, когда координация полностью восстановится. Это минимизирует риск того, что животное подавится лакомством.

Важно также помнить, что делать при приступе эпилепсии у кошек и собак, если припадок не прекращается. Продолжительность судорог более трех минут — это повод для экстренного посещения ветклиники. Если конвульсии длятся более пяти минут или после первого припадка возникают повторные припадки без восстановления сознания (иными словами, возникает эпистатус) — вызывайте врача на дом или немедленно везите питомца в стационар, по пути продолжая наблюдение.

Что делать во время приступа: первая помощь питомцу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чего делать категорически нельзя: ошибки владельцев

Говоря о том, как помочь собаке или кошке при приступе эпилепсии, стоит сказать и о том, чего категорически нельзя делать. В состоянии стресса владельцы часто совершают действия, которые не только бесполезны, но и опасны для питомца. Важно четко понимать, что нельзя делать во время приступа.

Ни в коем случае не пытайтесь открыть пасть животному и засунуть туда пальцы, ложку или другие предметы. Распространенное заблуждение, что собака или кошка может «проглотить язык», не имеет под собой никаких оснований — анатомически это невозможно. Попытки зафиксировать челюсти приводят к травмам зубов, десен, а также к серьезным укусам (челюсти во время судорог могут сжиматься очень крепко). Кроме того, любые манипуляции в ротовой полости могут спровоцировать рвоту и аспирацию рвотными массами. Не пытайтесь удерживать животное силой, прижимать его к полу или ограничивать движения. Это не остановит судороги, но может привести к травмам мышц, связок и даже переломам конечностей. Кроме того, насильственная фиксация усиливает стресс и панику питомца, что после завершения припадка может вылиться в агрессивную реакцию. Не давайте никаких лекарств внутрь и не делайте инъекции без указания ветеринарного врача. В момент судорог глотательный рефлекс нарушен, и таблетка или жидкость с высокой вероятностью попадут в дыхательные пути. Пероральные противосудорожные препараты всасываются слишком медленно, чтобы оказать эффект на уже развившийся приступ. Не применяйте холодную воду, не обливайте питомца и не опускайте его в ванну. Это не купирует судороги, но может вызвать переохлаждение или, напротив, резкий спазм сосудов. Особого подхода заслуживает ситуация, когда приступ сопровождается выраженной гипертермией (температура выше 40 градусов), но и тогда методы охлаждения должны быть щадящими. Достаточно положить влажные полотенца на область паха и подмышек. Не оставляйте питомца без присмотра сразу после приступа. Даже если кажется, что животное полностью пришло в норму, возможны повторные эпизоды. Наблюдение в течение минимум 30–60 минут после окончания судорог обязательно.

Что нельзя делать во время приступа у животного Фото: Shutterstock/FOTODOM

К какому врачу идти: невролог, эпилептолог в ветеринарной клинике

Ответ на вопрос, к какому врачу идти при эпилепсии животного, прост: первичную диагностику может начать ветеринарный врач общей практики. Но окончательная постановка диагноза и разработка стратегии лечения — прерогатива ветеринарного невролога. В крупных специализированных центрах и некоторых университетских клиниках могут вести прием ветеринарные эпилептологи — специалисты узкого профиля, занимающиеся исключительно лечением эпилепсии. Найти их, к сожалению, достаточно сложно.

К врачу следует обращаться в следующих ситуациях:

при первом зафиксированном судорожном эпизоде в любом возрасте;

если приступ длится более трех минут;

при возникновении двух и более приступов в течение 24 часов;

если животное не восстанавливает сознание между припадками;

при появлении неврологических симптомов в межприступный период (нарушения походки, изменения поведения, слепота).

На первичном приеме врач соберет подробный анамнез: возраст при начале приступов, частоту и продолжительность припадков, описание поведения животного во всех фазах эпиприступа, наличие провоцирующих факторов (стресс, кормление, время суток), информацию о вакцинациях, перенесенных заболеваниях и травмах. Особенно ценным подспорьем для диагноста станет видеозапись приступа, сделанная владельцем. Современные исследования показывают, что точность диагностики существенно возрастает при использовании видеоматериалов. Так что при возможности запишите припадок питомца на видео.

Как помочь собаке при приступе эпилепсии в условиях клиники? Врач может ввести внутривенно или ректально бензодиазепины для экстренного купирования затянувшегося припадка. В стационаре животному обеспечат оксигенотерапию, мониторинг витальных функций и при необходимости — внутривенную инфузионную терапию для коррекции метаболических нарушений.

Обследования: МРТ, ЭЭГ, анализы крови, исключение других болезней Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обследования: МРТ, ЭЭГ, анализы крови, исключение других болезней

Диагностика эпилепсии строится на принципе исключения. Это означает, что обследования при эпилепсии питомца направлены на то, чтобы в первую очередь отвергнуть все возможные вторичные причины судорог. Только после этого можно диагностировать идиопатическую эпилепсию.

Диагностический минимум включает:

полный клинический и биохимический анализы крови с определением уровня глюкозы, кальция, магния, электролитов, печеночных ферментов и креатинина;

анализ мочи (общий клинический и соотношение белок/креатинин);

тест на желчные кислоты (для исключения портосистемных шунтов — сосудистых аномалий печени, особенно актуален для молодых собак);

определение уровня тиреоидных гормонов (Т4, ТТГ) — для исключения гипотиреоза как причины вторичных судорог;

исследование на инфекции (токсоплазмоз, боррелиоз и другие) — по показаниям;

измерение артериального давления — для контроля гипертензии.

Следующий этап — визуализационная диагностика. При выявлении симптомов эпилепсии у собак лечение назначается при наличии результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. Данная методика позволяет визуализировать структурные изменения разных видов. Для животного процедура проводится под наркозом, что требует предварительной оценки рисков. То есть предварительно стоит показаться кардиологу и сдать анализы крови.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) регистрирует биоэлектрическую активность мозга и может выявить эпилептиформную активность даже в период между приступами. Однако ЭЭГ не дает стопроцентной гарантии: нормальная запись не исключает эпилепсию, а аномальная — не подтверждает ее однозначно. Тем не менее метод ценен для локализации эпилептического очага и мониторинга эффективности терапии.

Анализ спинномозговой жидкости (ликвора) проводится под наркозом после МРТ при подозрении на воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингоэнцефалиты). Исследование включает цитоз, определение белка, ПЦР-диагностику инфекций.

Важно понимать: нормальные результаты всех обследований при эпилепсии питомца (МРТ, ликвор, анализы крови) в сочетании с соответствующим возрастом дебюта и нормальным неврологическим статусом в межприступный период позволяют поставить диагноз «идиопатическая эпилепсия».

Лечение и контроль приступов: противосудорожные и образ жизни Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лечение и контроль приступов: противосудорожные и образ жизни

На вопрос, можно ли вылечить эпилепсию у животных, ответ будет честным и сдержанным: полное излечение невозможно, но в большинстве случаев удается достичь хорошего контроля над приступами и обеспечить питомцу достойное качество жизни. Цель терапии — не полное устранение всех судорог (это недостижимо у большинства пациентов, особенно при резистентной эпилепсии), а снижение их частоты, длительности и тяжести, а также купирование кластерных приступов и эпилептического статуса.

Решение о начале медикаментозной терапии принимают при следующих условиях:

два и более приступа за период менее восьми недель;

наличие эпистатуса или кластерных приступов в анамнезе;

тяжелейшие и продолжительные единичные припадки;

выявление структурного поражения мозга по данным МРТ.

При редких (один-два в год) легких приступах у молодых животных с идиопатической эпилепсией иногда предпочитают тактику «наблюдайте и ждите» без постоянной терапии. Но помните, что решение касательно лечения должен принимать ветеринар!

Основу лечения составляют противосудорожные препараты для животных. Наиболее изученными и широко применяемыми являются:

фенобарбитал — золотой стандарт базисной терапии у собак, требует регулярного мониторинга концентрации в сыворотке крови (терапевтический диапазон — 15–35 мг/л) и контроля печеночных ферментов, так как препарат сильно воздействует на печень;

бромид калия — часто используется в комбинации с фенобарбиталом, особенно у собак с рефрактерной (устойчивой к лечению) эпилепсией;

леветирацетам — современный препарат, хорошо зарекомендовавший себя при кластерных приступах, с меньшей гепатотоксичностью;

зонисамид — альтернатива для пациентов с непереносимостью фенобарбитала или бромидов;

габапентин — еще одно противоэпилептическое средство, синтетический аналог гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Как лечить эпилепсию у животных Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выбор конкретного противосудорожного препарата для животных или комбинации лекарств осуществляет ветеринарный невролог строго индивидуально, с учетом породы, возраста, сопутствующих заболеваний и типа эпилепсии.

Как помочь собаке при приступе эпилепсии, мы уже выяснили. Поэтому теперь поговорим о том, что нужно делать в промежутках между припадками. Правильный мониторинг — ключевой фактор успеха лечения. Владелец должен вести дневник приступов, фиксируя дату, время, продолжительность, характер и триггеры каждого эпизода.

Регулярный (обычно каждые 3–6 месяцев) контроль концентрации противосудорожных препаратов для животных в крови позволяет корректировать дозу для достижения максимального эффекта при минимальных побочных явлениях. Недостаточный мониторинг — самая частая причина неудач в лечении.

Образ жизни и профилактика также играют немаловажную роль. Питомцу с эпилепсией показан спокойный, предсказуемый режим.

Избегайте стрессовых ситуаций, громких звуков, резкой смены обстановки. Кормите животное регулярно, небольшими порциями, чтобы исключить гипогликемию. Физические нагрузки должны быть умеренными, но регулярными. При смене препаратов или дозировок необходим плавный переход под контролем врача — резкая отмена противосудорожных препаратов для животных может спровоцировать ухудшение состояния вплоть до эпистатуса.

Как помочь собаке при приступе эпилепсии в долгосрочной перспективе? Важно научиться распознавать ауру (если она есть) и минимизировать риски в такие моменты, вовремя давать «спасательную» дозу препарата (по согласованной с врачом схеме) и всегда иметь под рукой экстренные контакты клиники.

Прогноз зависит от многих факторов. При идиопатической эпилепсии с хорошим ответом на монотерапию прогноз благоприятный — питомцы живут долгой полноценной жизнью. При симптоматической эпилепсии прогноз определяется основным заболеванием. Рефрактерная эпилепсия, не поддающаяся контролю даже комбинацией двух и более препаратов, требует наблюдения в специализированных центрах и обсуждения возможности альтернативных методов лечения (например, диетотерапии или хирургических опций).

Мы рассказали все самое основное о симптомах и лечении эпилепсии у собак и кошек. Эпилепсия — серьезный диагноз, но, повторимся, не всегда приговор. Качество жизни вашего питомца во многом зависит от того, насколько быстро вы отреагируете на появление приступов и будете ли следовать рекомендациям ветврача без пропуска выдачи таблеток и других оплошностей.

Ранее мы рассказали, как организовать переезд с домашними животными.