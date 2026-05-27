Врач назвал неочевидную угрозу табачного дыма

Врач Болибок: табачный дым усиливает аллергические реакции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Табачный дым не только вредит здоровью, но и обостряет чувствительность организма к другим раздражителям, сообщил NEWS.ru врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, дети, подверженные пассивному курению, на 25% чаще страдают от аллергии. Количество астматиков в таких семьях возрастает на 58%.

Контакт с табачным дымом приводит к усилению аллергических реакций на другие распространенные аллергены на 13-14%. Особенно страдают дети и подростки. В семьях, где курят взрослые, доля детей-аллергиков выше на 25%, а заболеваемость бронхиальной астмой увеличивается на 58%, — сказал Болибок.

По словам эксперта, это объясняется тем, что табачный дым раздражает дыхательные пути. Кроме того, химические компоненты модифицируют обычные аллергены, делая их более агрессивными.

Ранее профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд предупредил, что в загрязненных кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы. По его словам, эти микроорганизмы представляют наибольшую опасность для аллергиков и людей с плохим иммунитетом.

астма
Общество
сигареты
табак
аллергии
болезни
дети
курильщики
Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
