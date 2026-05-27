27 мая 2026 в 16:04

В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов

Депутат Журавлев: закон о медосмотрах обеспечит здоровье мигрантов и россиян

Поправки, ужесточающие правила медосмотра для мигрантов, помогут сохранить здоровье как самих иностранцев, так и граждан России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, закон также направлен на искоренение практики предоставления поддельных документов.

Сделан очередной системный шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Главная цель — обеспечить безопасность здоровья как самих мигрантов, так и принимающего населения, а также исключить практику предоставления поддельных или недостоверных медицинских документов. Для этого, в частности, срок, отведенный на обязательное медосвидетельствование, сокращается с 90 до 30 дней, а проходить его мигранты будут обязаны ежегодно, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что штрафы за уклонение от медосмотра выросли до 50 тыс. рублей, а также добавляется возможность административного выдворения. Кроме того, по словам парламентария, вводится уголовная ответственность с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы за предоставление поддельных справок о состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект о борьбе с нелегальной миграцией. Инициативу внесли 427 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
