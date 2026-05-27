«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить Нарколог Шуров: люди бросают курить из-за проблем со здоровьем

Не существует волшебного суперсредства, позволяющего бросить курить раз и навсегда, рассказал NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Как правило, люди отказываются от вредной привычки из-за проблем со здоровьем или при планировании беременности, подчеркнул он.

Нет волшебных пилюль, которые помогают бросить курить. В основном люди делают это в силу обстоятельств: у них появляются серьезные проблемы со здоровьем или это происходит во время планирования ребенка, — сказал Шуров.

Самый тяжелый период — это первые два месяца воздержания от никотина, когда многие срываются, отметил эксперт. По его словам, люди легко приобретают эту зависимость, а «соскочить» с нее непросто.

Ранее врач Алексей Фаворский рассказал, что курение нарушает кровоснабжение мозга и снижает когнитивные функции. Он отметил, что никотин напрямую влияет на работу центральной нервной системы. Курение повышает риск развития ишемической болезни сердца, онкологии, хронической обструктивной болезни легких и сахарного диабета, подчеркнул эксперт. По словам Фаворского, эта вредная привычка также разрушает репродуктивное здоровье и истощает организм, снижая его иммунитет.