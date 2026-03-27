Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость

Масштабные рейды по вейп-шопам стартуют в регионах России, передает Telegram-канал Mash. Сотрудники различных ведомств будут выявлять нарушения при продаже электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции. Сообщить о незаконных точках продаж рядом с учебными заведениями можно будет через специальный чат-бот.

Кампания по борьбе с нелегальной продажей вейпов начнется с Нижегородской области. В проверках примут участие представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, Министерства образования, Министерства торговли и предпринимательства, а также других ведомств.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в кулуарах съезда РСПП, что правительство поручило министерствам проработать вопрос о запрете вейпов в России. По словам вице-премьера, соответствующие поручения получили, в частности, Минздрав, Минэкономразвития и Минфин, чтобы ведомства выработали единую позицию.

Кроме того, в управлении СК России по Кемеровской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка, отравившегося жидкостью для вейпа. Дело заведено по части 1 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.