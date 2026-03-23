Годовалый ребенок погиб, выпив жидкость для электронной сигареты

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка, отравившегося жидкостью для электронной сигареты, сообщили в управлении СК России по Кемеровской области. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, трагедия произошла днем 22 марта в поселке Звездном. Женщина находилась в квартире вместе с тремя детьми и отлучилась в ванную комнату с одним из них, оставив малолетнего сына в возрасте одного года и десяти месяцев без присмотра.

Вернувшись, мать обнаружила ребенка с открытым флаконом жидкости для заправки электронной сигареты в руках. Увидев ухудшение самочувствия сына, женщина вызвала скорую помощь, однако мальчик скончался до прибытия медиков. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным химическим веществом.

Учитывая, что подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, в настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — добавили в ведомстве.

