Годовалый ребенок погиб, выпив жидкость для электронной сигареты

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка, отравившегося жидкостью для электронной сигареты, сообщили в управлении СК России по Кемеровской области. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, трагедия произошла днем 22 марта в поселке Звездном. Женщина находилась в квартире вместе с тремя детьми и отлучилась в ванную комнату с одним из них, оставив малолетнего сына в возрасте одного года и десяти месяцев без присмотра.
Вернувшись, мать обнаружила ребенка с открытым флаконом жидкости для заправки электронной сигареты в руках. Увидев ухудшение самочувствия сына, женщина вызвала скорую помощь, однако мальчик скончался до прибытия медиков. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным химическим веществом.
Учитывая, что подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, в настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на юго-востоке Москвы. Предварительно, ребенок на короткое время остался без присмотра в комнате. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.