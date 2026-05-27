Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология Онколог Каприн: в РФ лечат не диагноз в целом, а каждого конкретного пациента

Вопреки распространенному мнению, российская онкология не отстает от мировой, а движется по тому же пути персонализированной медицины, заявил в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в стране активно внедряются таргетная радионуклидная терапия и роботизированные операции.

Если говорить в целом, российская онкология сегодня развивается в том же направлении, что и мировая, то есть по пути персонализированной медицины, когда мы лечим не диагноз в целом, а каждого конкретного пациента с учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли, — сказал Каприн.

Он уточнил, что при таргетной радионуклидной терапии препарат доставляется точно в опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани. Этот метод изменил подход к лечению пациентов с метастатическим раком предстательной железы, нейроэндокринными опухолями и раком печени.

По словам онколога, активно развиваются малоинвазивные и роботизированные хирургические методы, а также биомедицинские технологии, включая CAR-T (метод лечения с использование модифицированных Т-лимфоцитов пациента) и онковакцины. При этом онкологическая служба развивается не только в столице, но и по всей стране, подчеркнул он.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.