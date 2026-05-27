Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:00

Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология

Онколог Каприн: в РФ лечат не диагноз в целом, а каждого конкретного пациента

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вопреки распространенному мнению, российская онкология не отстает от мировой, а движется по тому же пути персонализированной медицины, заявил в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в стране активно внедряются таргетная радионуклидная терапия и роботизированные операции.

Если говорить в целом, российская онкология сегодня развивается в том же направлении, что и мировая, то есть по пути персонализированной медицины, когда мы лечим не диагноз в целом, а каждого конкретного пациента с учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли, — сказал Каприн.

Он уточнил, что при таргетной радионуклидной терапии препарат доставляется точно в опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани. Этот метод изменил подход к лечению пациентов с метастатическим раком предстательной железы, нейроэндокринными опухолями и раком печени.

По словам онколога, активно развиваются малоинвазивные и роботизированные хирургические методы, а также биомедицинские технологии, включая CAR-T (метод лечения с использование модифицированных Т-лимфоцитов пациента) и онковакцины. При этом онкологическая служба развивается не только в столице, но и по всей стране, подчеркнул он.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

Общество
онкология
лечение
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Постпред РФ: Запад и Москва находятся в близости к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.