Мстительные горожане: пьяная пара мутузила школьника из-за хамства

В Воронежской области пьяная парочка похитила 11-летнего мальчика с пляжа и увезла его в квартиру, где удерживала и избивала. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Отдых на пляже

Все произошло на берегу Дона в городе Лиски, что в 109 км от регионального центра. Как пишет Telegram-канал «112», 25-летний Филипп К. и его 21-летняя спутница Мария Б. отдыхали возле реки на пляже около улицы Героя Машина. Все это происходило с распитием алкоголя.

В какой-то момент им показалось, что отдыхавшие рядом дети их оскорбили. После словесной перепалки подростки разбежались. Остался только один из них — 11-летний мальчик. С ним взрослые и продолжили перепалку.

Отомстили за хамство

Как передает «112», Мария ударила ребенка по голове, после чего вместе со спутником силой затолкали подростка в машину и увезли на съемную квартиру.

«Желая проучить ребенка, подозреваемые, применяя насилие, посадили его на заднее сиденье своего автомобиля и отвезли в квартиру по месту их жительства, расположенную на улице 40 лет Октября г. Лиски, где против воли насильно удерживали мальчика», — говорится в пресс-релизе областного управления СКР.

По данным «112», по дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли.

Оба задержаны

Друзья мальчика видели, что его затащили в авто и увезли, поэтому сразу доложили о произошедшем в полицию. Спустя час ребенка нашли полицейские — его освободили и передали родителям. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мальчику уже оказали психологическую помощь.

Автомобиль подозреваемых Фото: СКР

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Филипп и Мария задержаны.

«По уголовному делу проведены необходимые осмотры, в том числе автомобиля, несовершеннолетний признан потерпевшим и допрошен в данном статусе, в жилище подозреваемых проведен обыск, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы» — рассказал и. о. руководителя следственного отдела по г. Лиски регионального управления СК России Илья Шашин.

