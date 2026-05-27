Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:09

Три человека погибли в ДТП в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три человека погибли в автокатастрофе на трассе А-114 в Бокситогорском районе Ленинградской области, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Столкновение произошло между легковым автомобилем Renault и грузовиком Man.

В легковом автомобиле погибли водитель, женщина и четырнадцатилетний подросток. Водитель грузовика не пострадал. В связи с происшествием трасса перекрыта для движения.

Ранее были опубликовали кадры моста, который неожиданно рухнул прямо в реку вместе с большегрузом в Хорольском округе Приморья. Инцидент произошел на подъезде к селу Сиваковка. Конструкция переправы не выдержала проезда грузовика из-за превышения им максимально допустимой массы.

До этого авария с 13 автомобилями на 43-м километре Ярославского шоссе в Подмосковье унесла жизнь человека. Шесть человек обратились за медицинской помощью. Уточняется, что в ДТП попали две большегрузные фуры и 11 легковых машин.

Также в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после которого одна из машин выехала на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате этой аварии в районе дома 18 по улице Окской пострадали два человека.

Регионы
Ленинградская область
ДТП
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Постпред РФ: Запад и Москва находятся в близости к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.