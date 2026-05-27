Три человека погибли в ДТП в Ленобласти

Три человека погибли в автокатастрофе на трассе А-114 в Бокситогорском районе Ленинградской области, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Столкновение произошло между легковым автомобилем Renault и грузовиком Man.

В легковом автомобиле погибли водитель, женщина и четырнадцатилетний подросток. Водитель грузовика не пострадал. В связи с происшествием трасса перекрыта для движения.

