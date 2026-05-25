Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Это гениально простой рецепт диетической выпечки для тех, кто следит за фигурой, но любит вкусные перекусы. Никакой возни — просто смешал творог, кефир и муку, замесил тесто, обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пышные пирожки с хрустящей золотистой корочкой и нежной творожной текстурой. Они без дрожжей и начинки, но получаются очень вкусными и сытными. Идеальны к чаю, кофе или как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 100 мл кефира, 100 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 500 г муки, 10 г разрыхлителя.

Смешайте кефир, творог, яйцо, сахар и соль до однородности. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, замесите эластичное тесто. Оставьте на несколько минут. Раскатайте в пласт 4-5 мм, нарежьте прямоугольниками. Обжаривайте на сковороде с маслом до румяного цвета с обеих сторон.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти ПП-пирожки. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Пирожки быстро поджарились, внутри остались нежными, а снаружи хрустящими. Даже без начинки они оказались очень вкусными. Кстати, вместо обычной муки можно взять цельнозерновую — станет еще полезнее. Рецепт — настоящая находка для ПП-сладкоежек!

