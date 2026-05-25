Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 11:30

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт диетической выпечки для тех, кто следит за фигурой, но любит вкусные перекусы. Никакой возни — просто смешал творог, кефир и муку, замесил тесто, обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пышные пирожки с хрустящей золотистой корочкой и нежной творожной текстурой. Они без дрожжей и начинки, но получаются очень вкусными и сытными. Идеальны к чаю, кофе или как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 100 мл кефира, 100 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 500 г муки, 10 г разрыхлителя.

Смешайте кефир, творог, яйцо, сахар и соль до однородности. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, замесите эластичное тесто. Оставьте на несколько минут. Раскатайте в пласт 4-5 мм, нарежьте прямоугольниками. Обжаривайте на сковороде с маслом до румяного цвета с обеих сторон.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти ПП-пирожки. Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Пирожки быстро поджарились, внутри остались нежными, а снаружи хрустящими. Даже без начинки они оказались очень вкусными. Кстати, вместо обычной муки можно взять цельнозерновую — станет еще полезнее. Рецепт — настоящая находка для ПП-сладкоежек!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре
Общество
Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре
Пек обычные пирожки 10 лет, пока не попробовал это венское тесто — теперь готовлю только так
Общество
Пек обычные пирожки 10 лет, пока не попробовал это венское тесто — теперь готовлю только так
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Торт «Яблочный зефир»: даже месить не нужно — пышный, нежный и очень вкусный
Общество
Торт «Яблочный зефир»: даже месить не нужно — пышный, нежный и очень вкусный
рецепты
пирожки
кулинария
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик рассказала, когда на прилавках появилась отечественная клубника
«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ
Бывший мэр Курска предстанет перед судом
Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье
Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице
Появились первые кадры с места пожара в московском хостеле
Онколог опровергла миф о прерывании беременности из-за рака
HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы
Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке
Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной
В Москве из горящего хостела эвакуировали 600 человек
Стало известно о подробностях пожара в Москве
Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании
На въезде в Литву и Польшу скопилось более 300 грузовиков
Казахстан отказался помогать «Нафтогазу» в разбирательствах с «Газпромом»
Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила
Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы
Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми
Врач предупредила о серьезных последствиях неправильных диет
Политолог объяснил, почему ЕС внезапно ополчился против премьера Венгрии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.