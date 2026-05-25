Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре

Это гениально простой рецепт полезного лакомства для тех, кто любит сладкое, но следит за здоровьем. Никакой возни — просто запек яблоки, взбил, высушил и нарезал.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, ароматная пастила с ярким яблочным вкусом, которая тает во рту. Она намного вкуснее магазинного мармелада и конфет, при этом без сахара и желатина. Идеальна к чаю, кофе или как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг яблок (сладких или кисло-сладких).

Яблоки вымойте, разрежьте пополам, удалите сердцевину. Запекайте в духовке при 180°C 30–40 минут до мягкости. Остудите, снимите кожицу. Пробейте яблочную мякоть блендером до однородного пюре. Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом. Вылейте пюре, разровняйте тонким слоем (5–7 мм). Сушите в духовке при 80°C с приоткрытой дверцей 3–4 часа. Готовую пастилу снимите с бумаги, нарежьте полосками, сверните рулетиками. Храните в сухом месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту яблочную пастилу. Удивило то, что без сахара она получилась очень сладкой, благодаря спелым яблокам. Пастила отлично снялась с бумаги и не поломалась. Даже дети, которые не любят полезные сладости, ели с удовольствием. Кстати, вместо яблок можно взять груши или тыкву — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для здорового перекуса!

Проверено редакцией
