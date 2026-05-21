Овсяный пирог с яблоками и корицей: сочный, ароматный и без грамма муки — готовьте на завтрак

Это гениально простой рецепт полезного десерта для тех, кто любит сладкое, но следит за фигурой. Никакой возни — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: влажный нежный пирог с хрустящей овсяной корочкой и сочными кусочками яблока, с пряным ароматом корицы. Он намного полезнее классической шарлотки, но ничуть не уступает ей во вкусе. Идеален для завтрака, полдника или перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев, 2 яблока, 2 яйца, 150 мл йогурта или кефира, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка корицы, 1 ч. ложка разрыхлителя.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки. Яблоки нарежьте кубиками. В миске смешайте овсяную муку, яйца, йогурт, мед, корицу и разрыхлитель. Добавьте яблоки, перемешайте. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот овсяный пирог с яблоками. Яблоки добавили сочности, а корица — изумительный аромат. Даже муж, который не любит «правильную» выпечку, съел два куска. Кстати, вместо меда можно взять финиковый сироп — сладость будет натуральнее. Рецепт — настоящая находка для полезного завтрака!