Захарова обвинила Украину в поощрении преступников

Украина целенаправленно создает в своей стране прибежище для террористов, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые предает корреспондент NEWS.ru, Киев способствует планированию преступлений, в том числе, убийства мирных жителей и взрывы в общественных местах.

Украинские власти открыто поощряют и способствуют планированию, организации и совершению террористических преступлений включая целенаправленные подрывы взрывных устройств в общественных местах, убийства мирных жителей, а также подрывы критической гражданской инфрастуктуры не только на территории России, но и за ее пределами <...>. [Украина] целенаправленно создает в своей стране прибежище для террористов, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что исполнители терактов в России получают финансирование, вооружение и оборудование от Киева, который, по ее словам, обеспечивается поддержкой стран Западной Европы. При этом западные государства оказывают поддержку террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно, подчеркнула она.