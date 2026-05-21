Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 12:13

Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз

Политолог Светов: Украину не пустят в Евросоюз из-за территориального вопроса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вступление Украины в Евросоюз невозможно из-за нерешенности территориального вопроса, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, по этой же причине членами объединения не могут стать Сербия и Молдавия.

Ключевой вопрос: какую украинскую территорию собираются принимать в Евросоюз. В границах 1991 года или в тех, которые были определены в 2022 году? У них же таких государств, как Украина, с приемом которых в ЕС есть проблемы, по меньшей мере четыре. Это Сербия, которую просят отказаться от Косова, и она резонно может сказать: «От меня требуете отказаться, а почему от Украины не требуете?» Дальше Грузия и Молдавия с Приднестровьем. Молдаване вообще заявляют: «Принимайте нас в ЕС пока без Приднестровья, а потом они увидят, как мы замечательно заживем, и сами прибегут», — высказался Светов.

Он отметил, что европейцы сосредоточены не на экономике и развитии своих стран, а, как им кажется, на глобальных политических вопросах. По словам политолога, они мало задумываются, как их идеи будут воплощены в жизнь. Кроме того, подчеркнул эксперт, проблемы с Украиной не ограничиваются только территориальным вопросом, но и связаны с коррупционными скандалами.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательства по взаимной обороне в рамках Евросоюза. Инициатива предусматривает предоставление Киеву статуса «ассоциированного члена» ЕС, который будет включать определенные привилегии без права голоса.

Европа
Евросоюз
Украина
Сербия
Молдавия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
Песков: Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила мощная вспышка двух инфекций
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Момент жуткого ДТП с участием сына российского миллиардера попал на видео
Фейки Запада о переговорах России и КНР заставили Захарову улыбнуться
Латвийский депутат вступился за русскоязычных и лишился должности
Индийские инвесторы скупили акции не той компании из-за Джорджи Мелони
Захарова указала на риски при посещении одной европейской страны
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.