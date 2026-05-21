Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз Политолог Светов: Украину не пустят в Евросоюз из-за территориального вопроса

Вступление Украины в Евросоюз невозможно из-за нерешенности территориального вопроса, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, по этой же причине членами объединения не могут стать Сербия и Молдавия.

Ключевой вопрос: какую украинскую территорию собираются принимать в Евросоюз. В границах 1991 года или в тех, которые были определены в 2022 году? У них же таких государств, как Украина, с приемом которых в ЕС есть проблемы, по меньшей мере четыре. Это Сербия, которую просят отказаться от Косова, и она резонно может сказать: «От меня требуете отказаться, а почему от Украины не требуете?» Дальше Грузия и Молдавия с Приднестровьем. Молдаване вообще заявляют: «Принимайте нас в ЕС пока без Приднестровья, а потом они увидят, как мы замечательно заживем, и сами прибегут», — высказался Светов.

Он отметил, что европейцы сосредоточены не на экономике и развитии своих стран, а, как им кажется, на глобальных политических вопросах. По словам политолога, они мало задумываются, как их идеи будут воплощены в жизнь. Кроме того, подчеркнул эксперт, проблемы с Украиной не ограничиваются только территориальным вопросом, но и связаны с коррупционными скандалами.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательства по взаимной обороне в рамках Евросоюза. Инициатива предусматривает предоставление Киеву статуса «ассоциированного члена» ЕС, который будет включать определенные привилегии без права голоса.