Врач перечислил ситуации, когда у ребенка может быть подозрение на СДВГ

Врач перечислил ситуации, когда у ребенка может быть подозрение на СДВГ Врач Хатшуков: хаотичные ответы ребенка могут говорить о возможном СДВГ

Хаотичные ответы ребенка на вопросы могут указывать на возможное наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности, заявил NEWS.ru ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков. По его словам, в такой ситуации стоит проконсультироваться со специалистом.

Есть тесты, которые не ставят диагноз, но показывают, когда пора идти к врачу при подозрении на СДВГ. Спросите у ребенка вечером: «Что вы делали сегодня? Что ел на обед?» Если он рассказывает связно, это норма. Хаотичные потоки информации: «Бегали... Потом я рисовал... А Саша толкнул... А потом я не помню» — должны насторожить, — предупредил Хатшуков.

Он подчеркнул, что для теста на СДВГ можно усадить детей за стол с раскраской или конструктором и попросить их посидеть спокойно пять минут, не вставая. По словам врача, если ребенок выходит больше трех раз, постоянно отвлекается, болтает ногами и падает со стула, это может быть поводом обратиться к специалисту.

Также скажите ребенку три простых слова, например «кот, дом, сок». Попросите повторить через две минуты, отвлекая разговором. Если он их вспоминает, то все хорошо. Однако, если он «зависает» и переспрашивает, есть повод подозревать СДВГ, — заключил Хатшуков.

Ранее невролог Марианна Джикия предупредила, что, если не лечить СДВГ у детей, это может привести к депрессии, тревожным расстройствам и проблемам с поведением. По ее словам, первым заметным последствием становится плохая успеваемость в школе.