Невролог рассказала, чем грозит невылеченный СДВГ у детей Невролог Джикия: невылеченный СДВГ у ребенка может со временем вызвать депрессию

Невылеченный синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка может со временем привести к развитию депрессии, тревожных расстройств и формированию вызывающей модели поведения, предупредила невролог Марианна Джикия. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», одним из первых последствий отсутствия лечения становится академическая неуспеваемость.

Когда мы машем рукой или наказываем ребенка за «дурной характер», мы запускаем механизм разрушения личности. Ребенок вырастет, а трудности останутся. Взрослый с нелеченным СДВГ — это человек, который меняет работу каждые полгода, постоянно опаздывает, склонен к импульсивным тратам и имеет более высокий риск алкогольной зависимости, — подчеркнула Джикия.

Она отметила, что у детей с запущенным СДВГ нередко снижается мотивация к учебе и возникают трудности с усвоением материала. Помимо этого, они сталкиваются со сложностями в общении со сверстниками. Подростки с невылеченным синдромом чаще других попадают в асоциальные компании, а также опасные ситуации с риском травматизма или даже летального исхода.

Ранее невролог Леонид Чутко заявил, что у взрослых с СДВГ наблюдается повышенная тревожность, в отличие от детей с этим расстройством. По его словам, и для первых, и для вторых характерна импульсивность. Однако у взрослых она часто проявляется в шопоголизме, а у несовершеннолетних — в физическом вмешательстве.