Психолог назвала утренние привычки, которые незаметно портят настроение

Использование смартфона сразу после пробуждения, в том числе чтение постов в мессенджерах и соцсетях или новостей, может незаметно испортить настроение с утра, предупредила в беседе с LIFE.ru психолог Дарья Суханова. По ее словам, мозг, который еще не до конца «проснулся», рискует получить шквал тревожной информации и чужих эмоций. В итоге это перегрузит нервную систему уже в начале дня.

И вот вы уже «эмоционально заражены»: настроением других людей, тревожностью окружающих, выпали из собственной жизни, провалившись в чужую. Кажется: «Я совсем немного полистаю ленту, нужно же быть в курсе всего, что в мире происходит» — и вот уже незаметно пролетел час, в голове рой мыслей и непонятно откуда взявшаяся усталость, — отметила Суханова.

Попытки ответить сразу на все звонки и сообщения — еще одна плохая привычка по утрам. Такая излишняя многозадачность впоследствии может вылиться в приступ паники. Эксперт также предостерегла от сравнения себя с другими — это чревато снижением самооценки и подавленностью. Спешка утром — еще одна ошибка. Привычка быстро готовить, есть и собираться повышает уровень внутренней тревоги. Психолог также посоветовала не игнорировать свою усталость и не критиковать себя уже в начале дня.

Ранее психолог Милана Орехова заявила, что для преодоления летней депрессии необходимо придерживаться здорового питания. По ее словам, непрекращающиеся тревога и бессонница могут стать поводом для визита к специалисту.