Все сложности преодолены: Москва и Баку вышли на новый уровень партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Стороны подписали план консультаций на 2026–2027 годы

Визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в РФ стал очередным сигналом, что отношения Москвы и Баку выходят на новый уровень. После периода напряженности стороны вновь делают ставку на политический диалог, совместные экономические проекты и развитие стратегических транспортных маршрутов. Почему коридор «Север — Юг» называют проектом будущего, как Москва помогает восстанавливать Карабах, что Россия и Азербайджан получат от сближения — в материале NEWS.ru.

Как оценивают уровень отношений в Москве и Баку

На пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой глава МИД России Сергей Лавров подтвердил полную нормализацию двусторонних отношений и настрой на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия. По словам министра, стороны констатировали поступательное развитие отношений в духе дружбы и добрососедства, опираясь на Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Москве в 2022 году. По словам Лаврова, Москва и Баку одинаково оценивают текущую ситуацию и договорились восполнить паузу, возникшую в отношениях в течение последних нескольких месяцев.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти $5 млрд. Россия остается одним из ведущих экономических партнеров Азербайджана. Имеется значительный потенциал для увеличения нашего товарооборота и движения прямых инвестиций. Наши инвестиции в Азербайджан составляют почти $11 млрд. В республике действует более 1400 коммерческих структур с российским капиталом», — заявил Лавров.

Байрамов подтвердил, что отношения между двумя странами нормализовались. Отвечая на вопрос NEWS.ru, он сообщил о планах возобновить ряд прямых рейсов между Азербайджаном и Россией, которые были прерваны после крушения самолета AZAL.

Что сказал Алиев об отношениях России и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая накануне на глобальном медиафоруме в Шуше, заявил, что сложности в отношениях между Москвой и Баку остались позади, контакты на всех уровнях продолжаются в рабочем режиме. Он подчеркнул, что отношения полностью нормализованы и имеют большое значение не только для двух стран, но и для всего региона.

Ильхам Алиев во время IV Глобального медиафорума в Шуше, Азербайджан Фото: Shusha Global Media Forum

Сложности, которые возникли в азербайджано-российских отношениях, преодолены, подтвердил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. По словам парламентария, главы МИД двух стран, не изменяя традициям, снова встретились для консультаций. Он считает, что это важное событие, свидетельствующее о политической воле двух сторон.

«Прямых препятствий для того, чтобы развивать отношения между Азербайджаном и Россией, сегодня нет. Байрамов полетел в Москву для традиционных межмидовских консультаций, которые проводятся раз в год поочередно то в Москве, то в Баку. Надеюсь, что и те вопросы, которые остаются открытыми, в ходе диалога удалось сблизить», — сказал Мусабеков.

Он напомнил, что приоритетными направлениями для сотрудничества остаются энергетика, транспорт и торговля сельскохозяйственной продукцией.

«Российское зерно направляется в Азербайджан в определенных объемах, Баку в свою очередь обеспечивает Россию ранними овощами, фруктами в достаточно заметных объемах для российских потребителей. Думаю, эти сферы также будут развиваться и дальше», — сказал Мусабеков.

Какую роль играет проект «Север — Юг»

Еще одним стратегическим направлением остается развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». Этот маршрут должен связать Россию через Азербайджан с Ираном и странами Персидского залива. Руководство двух стран неоднократно отмечало, что проект позволит значительно сократить сроки и стоимость перевозок грузов между Европой и Азией. Кроме того, развитие коридора будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли, создаст новые рабочие места и повысит транзитную привлекательность всего региона.

«Север — Юг» — важнейший элемент нынешней геополитики, заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, события вокруг Ирана и Персидского залива показывают, что мировая связность в Ормузском проливе прекращена, поэтому коридор «Север — Юг» теперь имеет важнейшее стратегическое значение для всех региональных игроков.

«Миссия России — создать связность Евразийского континента с северных морей до южных. Будем рассчитывать, что инвестиции в проект „Север — Юг“ и связанную с ним инфраструктуру будут продолжаться, а напряженность вокруг Ирана будет не мешать, а наоборот, будет способствовать тому, чтобы проект реализовывался», — сказал Солонников.

Схема международного транспортного коридора «Север — Юг» Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как Россия помогает восстанавливать Карабах

Одним из наиболее заметных направлений российско-азербайджанского взаимодействия является содействие российских компаний в восстановлении Карабаха. Они принимают участие в поставках оборудования, строительных материалов и техники. Весной 2026 года вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что российский бизнес заинтересован в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана — в Карабахе и Восточном Зангезуре.

После окончания второй войны в Карабахе была договоренность, что Россия будет помогать и сотрудничать с Азербайджаном для развития транспортно-логистической инфраструктуры и создания кластеров современного производства, напомнил Солонников. По его словам, речь идет о цифровой экономике и искусственном интеллекте — переход на эту модель крайне важна для России.

«Многое также зависит и от логистики, и энергетики, и строительства. Кроме того, важен и потенциал развития туризма в регионе. Будем рассчитывать, что кооперация и возможности восстановления Карабаха будут использованы в том числе Россией», — отметил Солонников.

Подключение российских компаний к восстановлению в Карабахе будет позитивным моментом в вопросе взаимного сотрудничества, указал в беседе с NEWS.ru политолог, эксперт по странам Южного Кавказа, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Это реализуемо при том условии, если российские компании получат подрядчиков от азербайджанцев или придут с реальными готовыми проектами», — сказал эксперт.

Он отметил, что участие в восстановлении Карабаха играет важную роль для России, так как Азербайджан — крупнейшая экономика Южного Кавказа, государство, которое является важным игроком региона с геополитической, военной, транспортной и логистической стороны и выступает главным партнером России по «Каспийскому диалогу».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Визит Джейхуна Байрамова в российскую столицу и его переговоры с Сергеем Лавровым могут стать еще одним шагом к расширению сотрудничества сразу по нескольким направлениям — от региональной безопасности до торговли, логистики и совместных инвестиционных проектов. При сохранении позитивной динамики российско-азербайджанские отношения получат дополнительный импульс развития, который будет иметь значение не только для двух стран, но и для всего Южного Кавказа.

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