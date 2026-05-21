21 мая 2026 в 10:10

Центр притяжения: Азербайджан стал новой дипломатической столицей мира

Бизнес-центр «Пламенные Башни», Баку Бизнес-центр «Пламенные Башни», Баку Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Баку принимает 13-ю сессию Всемирного форума городов, которая стала крупнейшей по масштабам за всю историю мероприятия. В Азербайджан съехалось рекордное число участников, среди которых главы государств и правительств, министры, представители международных организаций и бизнеса. Это не только показывает интерес к глобальной урбанистической повестке, но и говорит о растущем международном авторитете республики. Как Баку превратился в одну из ключевых площадок для диалога — в материале NEWS.ru.

Как проходит WUF13 в Азербайджане

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) официально стартовала в Азербайджане 18 мая. Помощник президента республики Хикмет Гаджиев в день ее открытия обратил внимание на объединяющую роль, которую Баку сегодня играет в международной повестке.

«На фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов Азербайджан является важной площадкой для международного диалога и обсуждения актуальных глобальных проблем», — написал он в соцсети Х.

Масштаб WUF13 подтвердил эту оценку. В 2026 году форум оказался рекордным по числу участников. В столицу Азербайджана прибыли более 40 тысяч представителей из 182 стран. В их числе — главы государств и правительств, министры, члены международных организаций, включая ООН, а также представители бизнеса, урбанисты и эксперты.

Знаковым событием WUF13 стал первый в истории форума Саммит лидеров, на котором выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также главы Сербии, Узбекистана, Киргизии и других государств. Своего делегата на саммит отправил и Китай — от лица лидера республики Си Цзиньпина выступил его спецпредставитель Чжан Гоцин.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова в своем выступлении на саммите обратилась со словами благодарности в адрес принимающей стороны.

«Спасибо Азербайджану за то, что Баку стал площадкой, на которой мир обсуждает свое будущее», — сказала она.

Хикмет Гаджиев Хикмет Гаджиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Азербайджан принимает крупные форумы

WUF13 — далеко не первый случай, когда Азербайджан становится площадкой для крупных международных событий. Так, в ноябре 2024 года в Баку состоялась 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29. Мероприятие собрало около 70 тысяч участников. В их числе были дипломаты, чиновники ООН, климатологи, политологи, профсоюзные лидеры, руководители НПО.

В начале июня в столице Азербайджана пройдет крупнейшее мероприятие в Каспийском регионе — ежегодный Бакинский энергетический форум. Он объединяет лидеров отрасли, представителей бизнеса и государственных структур, способствуя развитию международного сотрудничества в энергетической сфере.

Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru отметил: Азербайджан — страна, выступающая с позиции нейтралитета. Поэтому выбор ее столицы в качестве площадки для мероприятий международного масштаба абсолютно логичен.

«Тот факт, что сегодня Всемирный форум городов проходит в стабильном Азербайджане, говорит и о статусе республики, и о роли Баку как столицы, в которой отрабатываются различные новые направления городского управления и создания современной социальной среды. Крупные города начинают играть все более значительную роль в мировой политике и экономике. На фоне происходящего во многих регионах мира это особенно важно. Можно предположить, что и дальше в Баку будут проводиться крупные международные мероприятия», — отметил он.

Люди фотографируются на Приморском бульваре в Баку Люди фотографируются на Приморском бульваре в Баку Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Центр дипломатии

Одна из ключевых особенностей Азербайджана — его многовекторная дипломатия. Баку поддерживает отношения с различными центрами силы — от стран Европы до государств Ближнего Востока и Центральной Азии, а также России. В условиях глобальной фрагментации способность сохранять и укреплять диалог со всеми сторонами становится серьезным политическим ресурсом.

Одним из последних актуальных примеров стала ситуация вокруг Ирана. Несмотря на общую нестабильность в регионе, Азербайджан сумел сохранить внутреннюю устойчивость и международную активность. Баку организовал гуманитарный коридор через пункт «Астара», хотя этот переход на азербайджано-иранской границе был закрыт еще с 2020 года. Из опасных зон по данному маршруту эвакуировались около 400 россиян, а также уроженцы стран ЕС и Центральной Азии.

Политолог Тофик Аббасов в разговоре с NEWS.ru заметил: Азербайджан показывает мобильность и гибкость, поэтому и воспринимается как надежный посредник для международных встреч и обсуждений. Сегодня Баку фактически предоставляет площадку для наведения мостов, и в этом направлении добился многого.

«Азербайджан проводит рациональную политическую линию в мире, показывая тем самым, что сегодня самое главное — быть полезным для глобальных процессов. Конфликты — зов прошедших дней. Зов сегодняшних дней — новые возможности и развитие. Поэтому всегда надо держаться за эту идею и находить выгодных партнеров», — сказал Аббасов.

По словам политолога, Азербайджан делает ставку на сбалансированную политику и сохраняет приверженность выстраиванию отношений с разными и даже противоположными центрами силы.

«В мире множество кризисов, идет хаосизация процессов. В этих непростых условиях самое главное — находить кратчайшие пути к разумным решениям. В этом плане Азербайджан как суверенное государство преуспел благодаря заслужившей доверие тонкой дипломатической линии республики», — заключил политолог.

