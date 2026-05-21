21 мая 2026 в 10:47

Форум «Движение» представил главные мероприятия деловой программы

Фото: Пресс-служба Форума недвижимости «Движение»
Форум недвижимости «Движение» представил главные мероприятия деловой программы — в 2026 году она ориентирована на потребности участников рынка здесь и сейчас. Сразу после торжественного открытия, которое состоится утром 17 июня, в главном зале пройдет большая сессия девелоперов «Барометр отрасли». В этот же день на главной сцене «Движения» состоится сессия, посвященная макроэкономическим факторам и их влиянию на бизнес девелоперов в России. Тема дискуссии — «Экономика под давлением: макрофакторы в действии».

Главное пленарное заседание пройдет 18 июня, в нем примут участие представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также бизнес-сообщества. Еще одним ключевым событием деловой программы в этот день станет финансовая конференция «От кредитования к совместному бизнесу: эволюция отношений банков и девелоперов». Эксперты обсудят тонкости работы с проектным финансированием, ситуацию с наполнением эскроу-счетов, а также критерии девелоперских проектов, по которым банки охотнее согласовывают проектное финансирование.

Одним из самых ожидаемых событий вечера 18 июня станет публичное интервью. В нем примут участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и основатель ГК «АСКОНА» Владимир Седов.

Ранее стало известно, что на форуме «Движение» состоятся мастер-классы и лекции для риелторов. В ходе программы специалисты представят свои стратегии и прокачают навыки, необходимые для работы в новых условиях. Ледовая арена «Розы Хутор» станет основной площадкой риелторского кластера с 16 по 18 июня: здесь разместят сцену и выставочную зону со стендами партнеров.

