Раскрыта судьба российского регионального самолета «Ладога»

Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, заявил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков. По его словам, которые передает ТАСС, весь научно-технический задел будет передан Минобороны РФ.

Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской, — отметил он.

При этом Меренков подчеркнул, что первый вылет «Ладоги» все же было разрешено выполнить. Поэтому предприятие намерено достроить самолет и поднять его в воздух уже в 2026 году. «Ладога» делается на замену самолетов Ан-24, Ан-26 и Як-40. Его базовая вместимость составляет 44 пассажира.

Ранее Минобороны РФ показало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью в ходе учений стратегических ядерных сил. В маневрах задействовано более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц вооружения и техники, включая более 200 пусковых установок.

До этого стало известно, что новый самолет российского производства ЛМС-901 «Байкал» поможет развитию малой авиации в отдаленных уголках страны. Как уточнил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, самолет отлично функционирует в условиях плохо развитой инфраструктуры.