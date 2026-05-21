Бывший генсек НАТО предрек Альянсу гибель в случае выхода из него США Столтенберг: НАТО не сможет выжить в случае выхода США из Альянса

НАТО не сможет выжить в случае выхода США из Альянса, заявил бывший генсек организации Йенс Столтенберг в эфире шведского канала SVT. По его мнению, Евросоюз не станет заменой блоку в вопросах коллективной безопасности. Он отметил, что нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что частые выборы мешают странам Североатлантического альянса наращивать выпуск вооружений. По его словам, оборонная промышленность нуждается в долгосрочных контрактах на 5–10 лет, но в американской системе это сложно реализовать. Рютте признал, что та же проблема характерна и для Европы.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что конфликт США с Ираном показал бессмысленность существования Североатлантического альянса. Он напомнил, что ряд союзников по блоку не дали Вашингтону доступ к военным базам. В свою очередь президент США Дональд Трамп отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс «бумажным тигром» из-за его бесполезности в критический момент.