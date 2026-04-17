17 апреля 2026 в 17:30

Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от предложения НАТО о помощи после урегулирования ситуации в Ормузском проливе. В своей социальной сети Truth Social он сообщил, что ему позвонили из Альянса и спросили, не нужна ли Америке помощь.

Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе улажена, мне позвонили из НАТО и спросили, не нужна ли нам помощь. Я сказал им, чтобы они не лезли, если только не хотят загрузить свои корабли нефтью. Когда они были нужны, они оказались бесполезны — настоящий бумажный тигр! — написал Трамп.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов задействовать часть своих кораблей из Средиземного и Красного морей для потенциальной миссии в Ормузском проливе. Участники встречи, посвященной ситуации в проливе, отметил французский лидер, в свою очередь приветствовали решение Ирана открыть проход.

В Польше извинились перед будущим премьером Венгрии за историю про собаку
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
