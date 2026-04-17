Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу Трамп отказал НАТО в помощи по ситуации в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от предложения НАТО о помощи после урегулирования ситуации в Ормузском проливе. В своей социальной сети Truth Social он сообщил, что ему позвонили из Альянса и спросили, не нужна ли Америке помощь.

Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе улажена, мне позвонили из НАТО и спросили, не нужна ли нам помощь. Я сказал им, чтобы они не лезли, если только не хотят загрузить свои корабли нефтью. Когда они были нужны, они оказались бесполезны — настоящий бумажный тигр! — написал Трамп.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов задействовать часть своих кораблей из Средиземного и Красного морей для потенциальной миссии в Ормузском проливе. Участники встречи, посвященной ситуации в проливе, отметил французский лидер, в свою очередь приветствовали решение Ирана открыть проход.