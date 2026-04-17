Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 17:21

Франция готова отправить корабли в Ормузский пролив

Макрон: Франция готова задействовать корабли для миссии в Ормузском проливе

Французский военный фрегат Французский военный фрегат Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция готова задействовать часть своих кораблей из Средиземного и Красного морей для потенциальной миссии в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон по итогам парижской встречи, посвященной ситуации в проливе. Участники встречи, отметил французский лидер, в свою очередь приветствовали решение Ирана открыть пролив, передает AFP.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран принял решение открыть Ормузский пролив на время 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Достигнуть этого удалось при посредничестве Вашингтона. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля.

До этого стало известно, что Франция ограничила список участников предстоящего саммита по Ормузскому проливу, отказавшись включать в него генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Таким образом Париж не поддержал соответствующее предложение Лондона.

Парламент Ирана оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. При этом Тегеран рассматривает себя как регулятора судоходства, а не как сторону, создающую препятствия или давление.

Европа
Франция
Эммануэль Макрон
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.