Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:41

Фон дер Ляйен и Рютте оказались лишними на саммите по Ормузу

Париж не стал приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

Урсула фон дер Ляйен
Подписывайтесь на нас в MAX

Париж не стал приглашать генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит, посвященный Ормузскому проливу, сообщает Financial Times со ссылкой на трех официальных лиц. Таким образом, Франция не поддержала соответствующее предложение Великобритании.

По данным издания, в Елисейском дворце дважды вычеркивали имена Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, предложенного Великобританией. Франция настаивает, чтобы среди участников встречи в Париже были преимущественно лидеры европейских государств.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и другие американские чиновники тоже не будут присутствовать на саммите. При этом премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены проинформировать американского лидера об итогах встречи.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что дипломатический процесс, которым возможно завершить военный конфликт в Иране, может подразумевать установление международного режима по отношению к Ормузу. Эксперт также отметил, что для достижения компромисса необходимо снять часть санкций с Ирана.

Европа
Франция
Великобритания
саммиты
Ормузский пролив
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.