Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела историческую параллель между событиями времен Третьего рейха и нынешней поддержкой президента Украины Владимира Зеленского со стороны западных стран, передает ИС «Вести». По ее мнению, Западу впоследствии может потребоваться нейтрализовать последствия собственных действий, как это было с Адольфом Гитлером.

Всех монстров, которых они насоздавали ранее, они же потом были вынуждены каким-то образом нейтрализовать, потому что эти монстры всегда начинали угрожать уже их благополучию, а порой и существованию. История Третьего рейха точно такая же: Гитлер не мог прийти к власти без поддержки извне, — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что страны Западной Европы используют украинских граждан в своих интересах. Она также назвала власти Киева неонацистскими и заявила, что их формирование сопровождалось финансовой и военной поддержкой извне.

Ранее Захарова сказала: западные страны предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешение на использование любых видов вооружений и фактически дали ему индульгенцию. Поэтому они не должны удивляться инцидентам с атаками дронов на их территории.