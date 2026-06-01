ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 21:57

Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером

Захарова сравнила поддержку Зеленского с историей Третьего рейха

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела историческую параллель между событиями времен Третьего рейха и нынешней поддержкой президента Украины Владимира Зеленского со стороны западных стран, передает ИС «Вести». По ее мнению, Западу впоследствии может потребоваться нейтрализовать последствия собственных действий, как это было с Адольфом Гитлером.

Всех монстров, которых они насоздавали ранее, они же потом были вынуждены каким-то образом нейтрализовать, потому что эти монстры всегда начинали угрожать уже их благополучию, а порой и существованию. История Третьего рейха точно такая же: Гитлер не мог прийти к власти без поддержки извне, — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что страны Западной Европы используют украинских граждан в своих интересах. Она также назвала власти Киева неонацистскими и заявила, что их формирование сопровождалось финансовой и военной поддержкой извне.

Ранее Захарова сказала: западные страны предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешение на использование любых видов вооружений и фактически дали ему индульгенцию. Поэтому они не должны удивляться инцидентам с атаками дронов на их территории.

Мир
Мария Захарова
Владимир Зеленский
Адольф Гитлер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.