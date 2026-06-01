01 июня 2026 в 22:47

Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»

Кабмин внес в Госдуму проект о штрафах до 50 тыс. рублей для «Почты России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 50 тыс. рублей для «Почты России» за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги, следует из опубликованного документа на сайте думской электронной базы. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей.

Согласно проекту, за такое нарушение должностным лицам может грозить предупреждение либо штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрены более серьезные санкции — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об изъятии у управляющих компаний многоквартирных домов, жители которых недовольны их работой. Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов тогда объяснил, что речь идет о механизме наказания для «нерадивых» УК.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

