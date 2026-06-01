В ЛНР сообщили, сколько человек остаются в больнице после атаки на колледж

В ЛНР сообщили, сколько человек остаются в больнице после атаки на колледж Семь пострадавших при атаке на колледж в Старобельске остаются в больнице

Семь человек, пострадавших в результате атаки БПЛА на колледж в Старобельске, продолжают находиться в больнице, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в Старобельске. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, всего медицинская помощь потребовалась 45 пострадавшим.

Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день семь человек, — сказал он.

Ранее Пасечник сообщил, что в атаке на колледж были использованы 16 беспилотников ВСУ. По его словам, на этой же территории располагались управление образования Старобельского муниципального округа, учебные корпуса, подсобные помещения и общежитие, где находились дети.

Также Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По его словам, люди потеряли самое дорогое — детей и внуков.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу проходят полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Олег Иващенко. По его словам, они объявлены в розыск.