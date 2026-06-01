Стало известно, сколько беспилотников использовали ВСУ в Старобельске

В атаке на педагогический колледж в Старобельске были использованы 16 беспилотников ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину. Заявление было сделано на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших и расследованию инцидента.

Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разорвались на территории данного учебного заведения. На территории также располагались управление образования Старобельского муниципального округа, учебные корпуса, подсобное помещение и непосредственно само общежитие, в котором находились дети, — сказал Пасечник.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу проходят полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Олег Иващенко. По его словам, они объявлены в розыск.

До этого Путин заявил, что все причастные к удару по колледжу должны понести заслуженное наказание. По его словам, оно должно быть неотвратимым.