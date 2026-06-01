01 июня 2026 в 20:44

Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на пять лет

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка на пять лет, сообщается на портале правовых актов. Документ вступает в силу с 27 октября.

Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет, — говорится в документе.

Ранее нижняя палата парламента назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. Она пришла на смену Татьяне Москальковой, работавшей омбудсменом с 2016 года. За кандидатуру Лантратовой отдал голоса 301 парламентарий.

Позже Лантратова, ставшая новым омбудсменом, выразила благодарность за доверие. В своей работе она планирует защищать самых незащищенных граждан и усилить работу с жалобами людей.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП Александр Шохин будет назначен бизнес-омбудсменом, при этом он сохранит руководство союзом. Шохин будет работать на двух постах одновременно, уточнил он.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
