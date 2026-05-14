14 мая 2026 в 14:26

Лантратова поблагодарила за доверие и раскрыла планы на посту омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Лантратова обозначила планы на новой должности

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутат Яна Лантратова поблагодарила за оказанное доверие после назначения на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она рассказала, что намерена сосредоточиться на защите наиболее уязвимых категорий граждан и усилении работы с обращениями населения.

Благодарю за доверие. Это огромная ответственность перед людьми. С 15 лет я занимаюсь защитой прав человека и всегда стремилась видеть не отчеты и цифры, а живого человека. Главное для меня — помочь каждому, кто обратился, — заявила Лантратова.

В числе приоритетов она назвала жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защиту трудовых прав. Отдельно подчеркнула, что безусловное внимание будет уделяться участникам СВО и их семьям, отметив, что за последний год посетила 46 регионов и встретилась почти с 7 тыс. военнослужащих и их близких.

Отдельное внимание, по ее словам, будет уделено правовому просвещению молодежи и совместной работе с образовательными учреждениями, МВД и другими ведомствами по профилактике экстремизма и деструктивного поведения. В завершение она подчеркнула, что главным ориентиром для нее являются не формальные отчеты, а обратная связь от людей и реальная помощь, и заявила, что будет руководствоваться принципом «чужой беды не бывает».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал кандидатуру Лантратовой на должность омбудсмена. Говоря о ее стиле работы, политик отметил, что, несмотря на внешнюю хрупкость, Лантратова демонстрирует исключительную вовлеченность.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
