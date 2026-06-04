Стало известно, как россияне относятся к ЕГЭ

Больше половины (53%) россиян назвали ЕГЭ благом для системы образования, приводит результаты опроса KP.RU. В исследовании приняли участие 2,1 тыс. человек. Респонденты отметили, что данная система удобная и хорошая.

Мне кажется, система хорошая и удобная. Племянник в том году сдавал профильную математику, я посмотрел задания — реально сложность высокая и знания нужны, — заявил один из опрошенных.

Еще 45% респондентов ответили, что негативно относятся к ЕГЭ — одни считают тестирование слишком примитивной формой экзамена, другие заявляют, что такой формат провоцирует высокий уровень стресса у детей. Еще 2% опрошенных признались, что затрудняются ответить на вопрос.

Ранее президент РАО Ольга Васильева заявила, что в ближайшее время не стоит ждать отмены единого государственного экзамена. По ее словам, ЕГЭ позволяет людям из провинции поступить в крупные университеты или институты.