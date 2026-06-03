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03 июня 2026 в 11:57

Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР

Лантратова назвала атаку ВСУ на автобус в ДНР подлым преступлением

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Атака ВСУ на автобус в ДНР была подлым, осознанным и бесчеловечным преступлением против гражданских людей, сообщила в МАКС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также заявила, что всем преступлениям Киева против гражданских будет дана правовая оценка, каждый виновный понесет наказание.

Нападение на автобус с мирными жителями в Енакиево — это не «инцидент» и не трагическая случайность. Это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли никому угрозы, — написала омбудсмен.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор региона.

Позже главврач Горловской больницы Нелли Якуненко заявила, что трое пассажиров рейсового автобуса Москва — Симферополь, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Енакиево, находятся в отделении реанимации после операции. По ее словам, их состояние оценивается как тяжелое.

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