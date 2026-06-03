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03 июня 2026 в 13:04

На стенде ПМЭФ-2026 появился необычный способ выиграть игрушку

Плюшевых зверей можно выиграть на ПМЭФ, отдав голос за спасение вымирающих видов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге на одном из стендов ПМЭФ-2026 установили игровой автомат, где можно выиграть плюшевых зайчиков и мишек, передает корреспондент NEWS.ru. Для этого посетителям предлагают проголосовать за спасение вымирающих видов, занесенных в Красную книгу.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме впервые представили седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов». Автомобиль с колесной формулой 6×6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия. БАЗ предназначен для работы в сложных дорожных и климатических условиях — на месторождениях, при геологоразведке, при нефтяной и газодобыче.

До этого сообщалось, что на ПМЭФ начали работать роботы-доставщики. Они перемещаются по площадке ПМЭФ как полноценные участники мероприятия. Роботов на форум привезло правительство Москвы. Во время остановок устройства открывают крышки, а гости могут взять оттуда печенье с предсказаниями, воду и сувениры.

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