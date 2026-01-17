Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 17:15

В Петербурге полиция накрыла подпольное казино

Петербуржцы организовали в квартире нелегальное казино с игровыми автоматами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петербургская полиция накрыла нелегальный клуб азартных игр, организованный в квартире одного из домов на улице Коллонтай, рассказали в региональном управлении СК. По подозрению в совершении преступления задержаны уроженец Оренбургской области и жительница Петербурга.

Подпольный клуб функционировал в Невском районе на протяжении трех месяцев — с ноября 2025 по январь 2026 года. При обыске в жилом помещении правоохранители обнаружили полноценный технический арсенал.

Всего в квартире находилось 24 компьютера и 15 игровых автоматов, с помощью которых и играли в азартные игры, — уточнили в ведомстве.

Против организаторов казино возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что россиян с игровой зависимостью может спасти самозапрет на участие в азартных играх. По его словам, такая возможность будет доступна для граждан РФ с 1 сентября 2026 года.

