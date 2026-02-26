Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника

Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника У начальника краснодарской налоговой инспекции прошли обыски

Следственные мероприятия проводятся в рабочем кабинете руководителя краснодарской налоговой инспекции №3 Арсена Саркисяна, сообщает РИА Новости. Также сотрудники правоохранительных органов прибыли в его место жительства. Саркисяна подозревают в афере с земельным участком.

Руководитель ИФНС №3 по городу Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории города Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн рублей, — сообщил источник.

Ранее начальнице управления финансового обеспечения Минобороны по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой предъявили обвинения в превышении полномочий. Также ее подозревают в получении крупной взятки.

До этого во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. Чиновников подозревают в коррупции при выдаче разрешительной документации.

Вместе с этим сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали руководителя регионального департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина. В правоохранительных органах уточнили, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при освоении бюджетных средств.