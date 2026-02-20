Главу департамента недропользования ДФО задержали за взятку

Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.

Задержаны по подозрению в получении взятки в крупном размере. Цуканова и Невеселого отправили в изолятор временного содержания. Взятки были получены за выдачу лицензий на разведку, — сказано в сообщении.

Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах примерно на 1 млрд рублей.

До этого задержанную в Уфе и этапированную в Москву министра культуры Башкирии Амину Шафикову арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщил Басманный суд Москвы. Следствие инкриминирует чиновнице два тяжких состава преступления. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере, а также в получении большой взятки.